Esporte PSG confirma lesão de Mbappé, que deve ficar de fora das quartas da Liga dos Campeões De acordo com o clube, o jogador sofreu uma torção no tornozelo com lesão no ligamento e não estará recuperado a tempo de enfrentar os italianos

O Paris Saint-Germain divulgou um comunicado nesta segunda-feira (27) dizendo que Kylian Mbappé, lesionado na final da Copa da França, na última sexta (24), precisará de no mínimo três semanas para se recuperar. Com isso, o atacante francês deve ficar fora do confronto do time nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra a Atalanta, no dia 12 de ago...