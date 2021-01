Esporte PSG confirma desfalque de Neymar na estreia de Pochettino O atacante brasileiro ainda se recupera de entorse no tornozelo esquerdo sofrida em 13 de dezembro, na derrota contra o Lyon

O Paris Saint-Germain confirmou que Neymar está fora de sua partida desta quarta-feira (6), contra o Saint-Étienne, fora de casa, pelo Campeonato Francês. O duelo marcará a estreia do técnico Mauricio Pochettino no comando da equipe de Paris. Neymar não treinou nesta terça (5) com os demais companheiros. O atacante brasileiro ainda se recupera de entorse no tornoz...