Esporte PSG bate o Lyon nos pênaltis e conquista a Copa da Liga Francesa No tempo regulamentar e na prorrogação, os dois times ficaram no 0 a 0

O Paris Saint-Germain voltou nesta sexta-feira (31) a conquistar o título da Copa da Liga Francesa. Na decisão do torneio, disputada no Stade de France, o time do técnico Thomas Tuchel derrotou o Lyon por 6 a 5 nos pênaltis e faturou o quarto título da temporada 2019/2020. No tempo regulamentar e na prorrogação, os dois times ficaram no 0 a 0. O resultado consol...