Esporte Provas de atletismo encerraram a etapa estadual da 7ª edição dos Parajets Esta é uma classificatória para as Paralimpíadas Escolares, que serão realizadas em São Paulo, de 22 a 27 de novembro

Estudantes paratletas participaram neste sábado,18, em Palmas, das provas de atletismo dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets). As disputas realizadas na pista de atletismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT), foram voltadas a alunos com idade entre 11 e 17 anos com deficiência física (DF), visual (DV) e intelectual (DI). Ao todo, foram ...