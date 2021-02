Uma nova prova para ciclistas de estrada, conhecidos como “speedeiros), oferece R$ 8,5 mil de premiação divididos em sete categorias, duas para mulheres e cinco para homens. A “100 km de Palmas” terá sua primeira edição no dia 21 de março, em circuito fechado e com a elite competindo nos 100 kms totais entre o contorno da Praça dos Girassóis e a Avenida Teotônio Segurado, sentido norte, até a sede da secretaria do Tribunal de Contas da União (TCU).

A prova tem inscrições com valores entre R$ 75 e R$ 100, mais um quilo de alimento, conforme as sete categorias em disputa. O total em prêmios em dinheiro é de R$ 8,5 mil.

A organização é da empresa Tonacorrida, organizadora de provas de MTB como o Circuito Tocantins de mountain biker. As inscrições podem ser feitas neste link e variam conforme a categoria.

Na Open (feminino e masculino) e peso pesado custam R$ 75 mais um quilo de alimento. Master masculino (acima de 35 anos), R$ 90 mais um quilo de alimento não perecível. Nas categorias da elite (feminino e masculino) o valor é R$ 100 mais um quilo de alimento. Segundo a organização, os alimentos serão doados para instituições de caridade.

A premiação

Nas categorias da elite (feminina e masculina), a premiação vai de R$ 1 mil para os vencedores até R$ 150 para o quinto colocado. O segundo lugar ficará com R$ 600,00, o terceiro com R$ 400 e o quarto com R$ 250.

Na open (masculina e feminina) e peso pesado o prêmio vai até a terceira posição: de R$ 400 para o vencedor, de R$ 250 para o segundo e R$ 100 para o terceiro.

Os masters (homens acima de 35) disputam R$ 600 para o vencedor, de R$ 400 para o segundo, R$ 300 ao terceiro e de R$ 150 para o quarto e R$ 100 o quinto colocado.

Prevenção

A organização da prova afirma que adotará medidas de prevenção à Covid-19, escritas no regulamento da prova, disponível no site. Entre as medidas estão uso de máscaras por todas as pessoas envolvidas no evento, por todo o período, exceto os atletas que estiverem durante as disputas. "Atleta sem máscara será punido com rigor, exceto na pista durante a competição", diz o regulamento.

Segundo o documento, o ciclista deverá recolocar a máscara logo após o término das atividades esportivas. Também haverá a disponibilização de álcool gel, medição da temperatura de todos os atletas antes da largada e haverá distanciamento das pessoas com mínimo de 1,5 metro, mesmo no bolsão da largada, entre outras.