Esporte Prova exclusiva para mulheres tem a tocantinense Giovanna Lacerda no pódio Atleta de Palmas garantiu a 1ª colocação geral Sprint no Distrito Federal

Teve tocantinense no lugar mais alto do pódio na única competição do Brasil exclusiva para mulheres: o Tri só elas. Giovanna Lacerda, 19 anos, carimbou o primeiro lugar geral na prova de Sprint após encarar 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5km de corrida. “Muito forte, foi uma das provas que eu mais entreguei o que fiz nos treinos”, explicou a tria...