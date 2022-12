Prova de Mountain bike na modalidade XCM (maratona), o “Botapralascá” está de volta após a parada pela pandemia de Covid-19 e chega a sua quarta edição, marcada para o dia 11 de dezembro, a partir das 8 horas.

De acordo com a organização, o circuito que percorre a rota das principais praias da capital levará o nome de Tulio Sabino Cardoso, publicitário e cilista da modalidade enduro, XCC e XCM, falecido em fevereiro deste ano, após ser encontrado sem vida em sua residência, na capital. No meio esportivo ele tinha o apelido de "o Bárbaro", por sua técnica e força sobre a bicicleta.

“A edição une os adeptos do Mountain Bike em uma prova que reúne aventura, desafio e passeio aliados às belas paisagens da capital, Palmas”, diz o comunicado da organizadora, To na Corrida.

A prova tem a chancela da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) e abriu as inscrições para as 14 categorias em disputa, pelo site www.tonacorrida.com.br, com prazo final no dia 11 de dezembro, em três lotes.

As inscrições variam conforme a categoria, as mais baratas, open e cicloturismo, custam R$ 59 mais um quilo de alimento e as demais categorias, R$ 99 mais um quilo de alimento. O terceiro lote será aberto no dia 9 de dezembro e custarão entre R$ 79 a R$ 119.

Confira as categorias e a premiação na infografia.