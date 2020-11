Esporte Projeto SOS Tocantins recebe doação de 19 toneladas do Sertões 2020 Palmas recebe “bolha” da competição no Centro de Convenções e nesta quinta-feira, 5, pilotos partem com destino ao Maranhão

O Sertões, que recebeu o nome de “Rally da Solidariedade”, está mais uma vez de passagem pelo Tocantins. Por conta da pandemia de Covid-19, a 28ª edição do evento ocorre em formato de “bolhas” este ano, com acesso restrito. Palmas foi a cidade tocantinense que recebeu os pilotos nesta quarta-feira, 4. Durante a passagem do maior rally das Américas pelo Estado, o Projeto S...