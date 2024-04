Esporte Primeiro campeão das regionais do Copão Tocantins será definido neste fim de semana Seleção de Santa Tereza receberá a equipe de Aparecida do Rio Negro na final

O maior campeonato de futebol amador do estado terá neste final de semana seu primeiro campeão das regionais definidas no Copão Tocantins. A Seleção de Santa Tereza receberá a equipe de Aparecida do Rio Negro na final que movimentará a regional do Jalapão. A competição irá ocorrer no domingo (21), às 15h30 no estádio Cardosão, em Santa Tereza. As duas equipe...