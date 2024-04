Esporte Primeiras rodadas do Brasileirão são definidas pela CBF; veja datas Jogos de abertura serão Internacional x Bahia e Criciúma x Juventude

As partidas das primeiras nove rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro já estão definidas. A CBF publicou a tabela detalhada de jogos, horários e locais nesta quinta-feira (4). A abertura da primeira rodada será em 13 de abril, às 18h30 (horário de Brasília), com dois confrontos concomitantes: Internacional x Bahia, no estádio Beira-Rio, no R...