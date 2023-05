Redação Jornal do Tocantins

Marcada para o domingo, 21, a Primeira Taça Cidade de Palmas Ciclismo tem 160 ciclistas de 11 estados inscritos na disputa da prova que oferece R$ 55 mil em premiação para os vencedores em seis categorias.

Na principal categoria em disputa, elite masculino, o vencedor levará R$ 10 mil. O melhor atleta palmense de cada categoria leva um prêmio bônus de R$ 1 mil.

Além do Tocantins, são inscritos ciclistas do Pará (16), Goiás (12), Bahia (8), Ceará (7), Maranhão (6) e outros. A largada está prevista para ocorrer em três blocos, a partir das 7h no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

O primeiro bloco será composto pelos competidores das categorias Júnior, Master C e Feminino, com diferença de 30 segundo entre cada uma.

No segundo bloco, disputarão os ciclistas da Master A e B, juntos, a partir das 8h20.

A última categoria a largar é a Elite Masculino às 10h10min.

A prova será disputada em circuito entre o Parque Cesamar e a avenida Teothonio Segurado.

Premiação

Elite masculino

1º lugar: R$ 10 mil + troféu

2º lugar: R$ 5 mil + troféu

3º lugar: R$ 3 mil + troféu

4º lugar: R$ 2 mil + troféu

5º lugar: R$ 1 mil + troféu



Demais categorias

1º lugar: R$ 3 mil + troféu

2º lugar: R$ 2 mil + troféu

3º lugar: R$ 1 mil + troféu

4º lugar: R$ 600 + troféu

5º lugar: R$ 300 + troféu

Confira os atletas inscritos:

ELITE MASCULINO

André Kcond (Paraiso Do Tocantins - TO)

Antonio Torquato Gomes (Palmas - TO)

Bruno Carvalho Sousa (Porto Nacional - TO)

Daniel Ribeiro Ferreira (Paraiso Do Tocantins - TO)

Daniel Silva Santos (Palmas - TO)

Daniel Teixeira Da Silva (Teresina - PI)

Danilo Gomes Silveira (Campina Grande - PB)

Emerson Silva De Almeida (Paragominas - PA)

Evandro Amaral (Palmas - TO)

Fabiano Dos Santos Mota (São Francisco De Itabapoana - RJ)

Fabrícius Lopes Da Silva (Palmas - TO)

Felipe Cristiano Da Paixão Marques (Juiz De Fora - MG)

Glaicon (-)

Jacó Sousa (Bragança - PA)

Jeter Anderson Sales Rocha (Acarape - CE)

João Alves Da Silva O (Teresina - PI)

João Paulo (Palmas - TO)

José Eriberto Medeiros Rodrigues Filho (Goiânia - GO)

Juanderson Silva Pereira (São Luís - MA)

Leandro Rabelo Da Costa (Pacajus - CE)

Lucas José Souza Ferreira (Belém - PA)

Lucas Sena (-)

Luiz Fernando Bomfim De Almeida (Barreiras - BA)

Maicke Renê Monteiro Pereira (Natividade - RJ)

Maicon Douglas Pereira Dias (-)

Matheus Cunha Dos Santos (Miracema Do Tocantins - TO)

Mikhael Rocha Queiroga (Imperatriz - MA)

Myckael Lobo Da Silva (Araguaina - TO)

Otávio Queiroz De Souza (Porto Nacional - TO)

Patricson Emanuel Santos Rego Braz (Juazeiro - BA)

Pedro Moura Bisneto (GoiÂnia - GO)

Railson Leite Da Silva (Palmas - TO)

Ramon De Souza Pacheco (Palmas - TO)

Raphael Matos Silva (Guarai - TO)

Rodolfo Medeiros Souza Borges (Sao Luiz - GO)

Rodrigo Araújo De Melo (Goiânia - GO)

Samuel Dantas (Pacajus-ce - CE)

Sergio Nazeozeno Da Silva (Gurupi - TO)

Van Baster Oliveira Pimentel (Gurupi - TO)

Vanderlan Alves Melo (Ourilandia Do Norte - PA)

Vinícius Carvalho Stedler (Redencao - PA)

Vinícius Silva Dos Santos (Paragominas - PA)

Willian Renatto Pecego Brito Silva (Goiania - GO)

Willians Bezerra De Andrade Junior (Pirenopolis - GO)

MASTER A

Denilton Batista De Carvalho (Eusébio - CE)

Emerson Campos (-)

Everton Meireles Coutinho (Palmas - TO)

Fabio Ferreira Tosta (Miranorte - TO)

Fausto Silva (Palmas - TO)

Geovan Araujo (Palmas - TO)

Glaicon (Palmas - TO)

Guilardo Sousa Silva (Imperatriz - MA)

Higo Rangel De Bastos (Barreiras - BA)

Humberto Rodrigues Castroviejo (Palmas - TO)

José Eriberto Medeiros Rodrigues Filho (Goiânia - GO)

Leonardo Pereira Santana (Unaí - MG)

Lucas Natan Vieira Azevedo (Araguaina - TO)

Lucas Sena (Palmas - TO)

Marcelo João Da Silva Lima (Paragominas - PA)

Marcus Vinicius De Oliveira Silva (Parana - TO)

Mikhael Rocha Queiroga (Imperatriz - MA)

Murilo Batista Fernandes (Palmas - TO)

Pedro Moura Bisneto (GoiÂnia - GO)

Rafael José Ribeiro Pereira (Palmas - TO)

Raphael Matos Silva (Guarai - TO)

Renan Souza De Carvalho (Barreiras - BA)

Ricardo Oliveira (Palmas - TO)

Robson Viana Acacio (Formoso Do Araguaia - TO)

Rodolfo Medeiros Souza Borges (Sao Luiz - GO)

Rodrigo Araújo De Melo (Goiânia - GO)

Van Baster Oliveira Pimentel (Gurupi - TO)

Vander De Melo Praxedes (Palmas - TO)

Vanderlan Alves Melo (Ourilandia Do Norte - PA)

Weric Gomes De Sousa (Gurupi - TO)

Willian Lemes Da Costa (Palmas - TO)

MASTER B

Alexandre Rodrigues Silva (Palmas - TO)

André Kcond (Paraiso Do Tocantins - TO)

Arlindo Lima De Souza (Gurupi - TO)

Charlston Cabral Rodrigues (Palmas - TO)

Claudio Cardoso Quirino (Ourilandia Do Norte - PA)

Davidson Luiz Alves Da Rocha (Palmas - TO)

Domingos Filho Ferreira Silva Santos (Gurupi - TO)

Domingos Sales Maciel (Palmas - TO)

Eduardo Paranaguá Lima (Palmas - TO)

Fabiano Dos Santos Mota (São Francisco De Itabapoana - RJ)

Fabrícius Lopes Da Silva (Palmas - TO)

Fernando Luz Dias (Gurupi - TO)

Francisco Da Silva Araújo (Codo - MA)

Gilson Azevedo Dos Santos (Palmas - TO)

Helder Moreira De Melo (Miracema Do Tocantins - TO)

Ivan Barbosa De Abreu (Palmas - TO)

Joab Oliveira Virgínio E Silva (Palmas - TO)

Joao Batista Das Dores De Jesus (Palmas - TO)

José Ricardo De Souza Oliveira (Araguaína - TO)

Junio Cesar Souza Vieira (Palmas - TO)

Kurtz Souza Kugler (Ananindeua - PA)

Leandro Salim Kramp (Palmas - TO)

Leonardo Assis Modesto (Palmas - TO)

Nelmanalveslima (Lajeado - TO)

Raimundo Basto Da Silva Filho (Palmas - TO)

Rogério Alves De Barros (Paraiso Do Tocantins - TO)

Samuel Nascimento Marques (Alvorada - TO)

Sebastião Branco De Oliveira Junior (Palmas - TO)

Sergio Nazeozeno Da Silva (Gurupi - TO)

Valteir Lima Gomes (Gurupi - TO)

Valter Cruz De Queiroz (Bragança - PA)

Wagner (Araguaina - TO)

Weliton Silva Santana (Palmas - TO)

Wellington Da Silva Lima (Palmas - TO)

Weniskley Dias Da Silva - Coelho (Palmas - TO)

Willians Bezerra De Andrade (Gurupi - TO)

MASTER C

Abraham Zuniga (Palmas - TO)

Adail De Jesus Melo (Timbiras - MA)

Adarciley Da Silva (Palmas - TO)

Ademir Ruas Da Silva (Palmas - TO)

Adeuvaldo Barbosa Veras (Palmas - TO)

Belmiro Gomes Neto (Minacu - GO)

Cosme Cezar Da Silva (Palmas - TO)

Cristiano Gonçalves Da Silva (Palmas - TO)

Edmilson Alves De Carvalho Junior (Teresina - PI)

Etevaldo Dameceno Modesto (Canaã Dos Carajás - PA)

Felisberto Borges Da Silva (Barreiras - BA)

Jammil Pereira De Souza (Palmas - TO)

João Carlos Resplandes Mota (Gurupi - TO)

João De Deus Pereira (Palmas - TO)

Luiz Meurer (Palmas - TO)

Orcalino Júnior (Palmas - TO)

Orlan Batista De Morais (Araguaína - TO)

Raphael Luiz Nogueira Da Gama Silveira (Brasilia - DF)

Reinaldo Soares De Oliveira (Teresina - PI)

Valdemir Lopes Lima (Palmas - TO)

Vanderlei Pereira (Palmas - TO)

JÚNIOR

Eduardo De Oliveira Souza (Barreiras - BA)

Felipe Brito Pereira (Itupiranga - PA)

Gabriel Almeida De Moreira (Pacajus - CE)

João Paulo Mesquita Albuquerque Filho (Fortaleza - CE)

Joas Menezes Barbosa Dos Reis (Porto Nacional - TO)

Josué Teixeira Feitosa Júnior (Gurupi - TO)

Lucas Martins (Palmas - TO)

Luiz Fernando Bomfim De Almeida (Barreiras - BA)

Otávio Queiroz De Souza (Porto Nacional - TO)

Pedro Luis (Miranorte - TO)

Richard Ferreira Monteiro (Dianopolis - TO)

Vinícius Carvalho Stedler (Redencao - PA)

FEMININO

Adriana Marinho Ribeiro Silva (Paraíso - TO)

Adriane Cerqueira Rodrigues (Palmas - TO)

Alessandra Póvoa Antunes Loureiro (Palmas - TO)

Aline Da Fonseca Batista (São João de Pirabas - PA)

Andreia Lira Alves (Palmas - TO)

Bruna Gomes Da Silva Cavalcante (Terezopolis de Goias - GO)

Cristina Araújo (Palmas - TO)

Halexa Coelho (Fortaleza - CE)

Janaina Souza (Palmas - TO)

Jorleane Lima Da Cunha (Dianopolis - TO)

Joyce Kelly Souza Carvalho (Araguaina - TO)

Joyce Martins Alves Silveira (Palmas - TO)

Leidiane Santos (lady) (Palmas - TO)

Mariane Hildenbrandt Diniz (Palmas - TO)

Marisa Alves Martins (Gurupi - TO)

Raquel Lopes Mendes (Palmas - TO)

Suelma Cunegundes Alves (Palmas - TO)

Sunamita Morais (Ourilândia do Norte - PA)

Suzane Falcao Nascimento (Formoso Do Araguaia - TO)

Vitoria Xavier (Barreiras - BA)