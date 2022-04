Esporte Primeira etapa do Estadual de Judô será neste sábado Competição reunirá mais de 120 lutadores em Palmas distribuídos em sete classes

Palmas recebe neste sábado, 2, a primeira etapa do Campeonato Estadual de Judô. As disputas serão realizadas na Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul - Colégio Esportivo Militar do Corpo de Bombeiros. As pesagens dos atletas foram realizadas no mesmo local do evento. A programação inicia com a identificação e abertura às 13h30 com as classes: sub-11, sub-13...