Esporte Primeira etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei de 2023 não terá premiação para três categorias Dos R$ 11 mil destinados para premiação, sub-15, master e feminino não serão beneficiados

Com a realização da primeira etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei de 2023, marcada para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, a Federação Tocantinense de Futevôlei divulgou os valores da premiação da competição. Das nove categorias: Master, misto, feminino, sub-15, série A, B, A com B, C e iniciante, apenas seis serão premiadas em dinheiro. O campeonato terá R...