Esporte Primeira etapa do Campeonato Tocantinense de Drift 2024 ocorre neste sábado em Palmas Evento será sediado no Kartódromo Rubens Barrichello e contará com exposição de carros esportivos e rebaixados

A primeira etapa do Campeonato Tocantinense de Drift 2024 ocorrerá no Kartódromo Rubens Barrichello, em Palmas, no próximo sábado (29), a partir das 16h30. A competição reunirá pilotos do Tocantins e de outras regiões do Brasil. De acordo com a organização do evento, o Drift também contará com exposição de carros esportivos e rebaixados, além de música...