Esporte Primeira Divisão do Tocantinense está de volta após oito meses de paralisação Estadual retornou carimbando a classificação do Palmas para a próxima fase e firmando a liderança do Interporto

Dois jogos marcaram a volta do Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão. O Palmas venceu o clássico contra o Capital por 1 a 0, no estádio Nilton Santos. Com a vitória, o Tricolor da Capital garantiu a vaga para a semifinal, mas ainda enfrenta o Tocantinópolis fora de casa, na última rodada desta fase, em partida que acontece no próximo sábado, às 16 horas, no estádio R...