Esporte Preso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho joga futevôlei com outros detentos Ex-jogador está detido desde o dia 4 de março por uso de passaporte adulterado

Preso no Paraguai desde o dia 4 de março por uso de passaporte adulterado, Ronaldinho Gaúcho, em período de pandemia de coronavírus, ainda encontra um tempo para jogar futevôlei com outros presos em uma quadra de areia na Agrupación Especializada, em Assunção, capital paraguaia. Neste domingo, um vídeo surgiu nas redes sociais com o ex-jogador em ação, com a mesma ro...