Esporte Presidentes dos 4 grandes times de São Paulo buscam união para cortes de salários Cada clube adotou uma forma de negociação. Corinthians e Palmeiras descontaram 25% do salário, enquanto São Paulo (50%) e Santos (70%), mas ambos fizeram sem consenso dos elencos

Em busca de uma estratégia para enfrentar juntos a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, os presidentes dos quatro grandes times de São Paulo se reuniram na quarta-feira, por meio de videoconferência. O principal assunto foi a redução dos salários dos jogadores. Andrés Sanchez, do Corinthians, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, do São Paulo, José...