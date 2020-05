Esporte Presidentes de Fla e Vasco se reúnem com Bolsonaro para discutir volta do futebol No encontro, um dos assuntos foi a possibilidade de levar os treinos das equipes para Brasília. Flamengo e Vasco poderiam retomar suas atividades no gramado no estádio Mané Garrincha

Em compromisso fora da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta terça-feira (19), no Palácio do Planalto, com os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do Vasco, Alexandre Campello. Em pauta, a possível retomada de torneios de futebol durante o período de crise por causa do novo coronavírus. As competições estão interrompidas desde março. No almo...