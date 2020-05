Esporte Presidente eleito obtém recursos, paga dívida do Cruzeiro e evita perda de pontos Clube mineiro pagou a dívida da compra do atacante Willian, em 2014, de 1,75 milhão de euros (cerca de R$ 10,5 milhões), junto ao Zorya, da Ucrânia

Eleito há uma semana e com posse prevista para segunda-feira, Sérgio Santos Rodrigues, o novo presidente do Cruzeiro já tomou uma atitude relevante nesta quinta-feira. O clube mineiro pagou a dívida da compra do atacante Willian, em 2014, de 1,75 milhão de euros (cerca de R$ 10,5 milhões), junto ao Zorya, da Ucrânia. O Cruzeiro tinha até sexta-feira para quitar a pe...