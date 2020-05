Esporte Presidente do Vasco critica anúncio de Yaya Touré por candidato: 'Absurdo' Campello ainda lembrou que Yaya Touré terá 38 anos em 2021, quando Leven Siano assumirá o Vasco caso vença a eleição, e não entra em campo desde outubro de 2018

O anúncio por Luiz Roberto Leven Siano, candidato à presidência do Vasco, de que fechou um acordo com o marfinense Yaya Touré para reforçar o time caso vença a eleição, provocou um bate-boca político. Atual mandatário do clube, Alexandre Campello criticou o opositor pela confirmação do acerto, apontando que ele não pode falar como representante da equipe e não tem ciência d...