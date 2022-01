Esporte Presidente do Tocantins de Miracema, Osmar Barbosa Soares morre em decorrência da Covid-19 O dirigente também era considerado um dos fundadores da Federação Tocantinense de Futebol

Morreu nesta terça-feira, 4, aos 72 anos, Osmar Barbosa Soares, presidente do Tocantins Esporte Clube. O dirigente chegou a ficar internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) por 30 dias, por causa da Covid-19, onde ficou cerca de 25 dias intubado, mas acabou ficando com algumas sequelas decorrentes da doença. O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do clu...