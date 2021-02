Esporte Presidente do Inter vê título brasileiro como chance de equilibrar finanças Em março, a gestão dele apresentará ao conselho deliberativo uma nova previsão orçamentária

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, sentiu medo na última vez que o clube foi campeão brasileiro, em 1979. Ele tinha oito anos na época, estava no Beira-Rio na decisão com o Vasco, mas pouco se lembra do jogo vencido pelos gaúchos por 2 a 1. Foi a comemoração de um tio que ficou gravada em sua memória. "No momento em que a gente ganhou o título, meu ti...