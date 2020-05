Esporte Presidente da Uefa diz que espera terminar Liga dos Campeões até o fim de agosto Competição está parada na fase de oitavas de final. Quatro clubes já conseguiram a classificação às quartas: Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético de Madrid e RB Leipzig

A Uefa pretende mesmo encerrar a atual edição da Liga dos Campeões da Europa, paralisada desde o início de março e ainda sem data certa para voltar, até o final do mês de agosto. Isso quem diz é o presidente da entidade, o esloveno Aleksander Ceferin, mesmo com a pandemia do novo coronavírus ainda causando problemas em vários países, incluindo os europeus. "Nosso plano ...