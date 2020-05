Esporte Preocupada com o futuro, McLaren demite 1.200 funcionários As demissões equivalem a 25% do total de todo o grupo, que contava com 4 mil funcionários até então. A McLaren não especificou quantos destes são da própria equipe de F-1

Preocupada com a crise do coronavírus e com o futuro da Fórmula 1, a McLaren anunciou nesta terça-feira (26) a demissão de 1.200 funcionários do grupo ao qual pertence. O tradicional time britânico não informou quantos colaboradores ligados diretamente à F-1 foram dispensados. "Devido ao impacto da pandemia de covid-19, e também ao teto de gastos a ser introduzido...