Servidores da Prefeitura de Palmas terão os horários de expedientes alterados durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começou nesta quinta-feira, 20 de julho. Na estreia da competição, às 4h,,vitória da Nova Zelândia sobre a Noruega, por 1 a 0. No segundo jogo, às 7h, a Austrália bateu a Irlanda pelo mesmo placar.

Decreto da Casa Civil do município publicado no Diário Oficial de quarta-feira, 19, estipulou o início do expediente quatro horas após o início dos jogos, nos dias da partida da seleção, que estreia na próxima segunda-feira, 24, em partida prevista para as 8h.

Conforme o texto, assinado secretário da Casa Civil Gustavo Bottós de Paula, os órgãos municipais vão funcionar na seguinte escala:

- Quando o jogo começar às 7h, o expediente será das 11h às 19h.

- Com a partida às 8h, o expediente funcionará das 12h às 19h.

- Em jogos começando às 7h30, o expediente vai das 11h30 às 19h.

Depois da estreia, a Seleção Brasileira volta a campo no sábado, 29 de julho, às 7h, e disputa o terceiro confronto na quarta-feira, 2 de agosto, também às 7h.