Prefeitura do Rio multa o Flamengo por vetar inspeção no CT Ninho do Urubu

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira (22) que aplicou uma multa de R$ 2.967,00 ao Flamengo por ter vetado no dia anterior a entrada de funcionários da Vigilância Sanitária no CT Ninho do Urubu, na zona oeste da cidade. Fiscais tinham o objetivo de conferir denúncia de descumprimento ao Decreto RIO 47.282/20, referente a normas de restrição de aglomeração, m...