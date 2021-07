Esporte Prefeitura do Rio libera 10% de público na final da Copa América Resolução foi publicada no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (9) e atende a um um pedido da Conmebol

A final da Copa América entre Brasil e Argentina, marcada para este sábado (10), às 21h, terá público de convidados. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, será liberada 10% da capacidade total do Maracanã, sendo 10% de cada setor do estádio para evitar aglomerações. A resolução foi publicada no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (9) e atende a um u...