Esporte Prefeitura do Rio aponta jogos com 1/3 do público nos estádios a partir de julho Desta forma, o Maracanã terá ocupação de 22 mil pessoas, São Januário, 7 mil torcedores, e no Nilton Santos, 14 mil

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira, medidas de flexibilização do isolamento social que preveem a permissão de jogos de futebol com 1/3 do público a partir de julho. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella, mas essas normas poderão ser reavaliadas dependendo do número de casos da covid-19. A fase 1 começa nesta terça-feira e estão pre...