Esporte Prefeitura de Paraíso do TO suspende partida entre Palmas e Capital Futebol Clube Válido pela quinta rodada, jogo estava marcado para as 16 horas deste domingo, 4, no Estádio Pereirão

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, através da resolução 07/2021 do Comitê de Operação Emergencial (COE), cancelou a realização da partida de futebol que ocorreria na cidade neste domingo, 4, entre os times Palmas Futebol e Regatas e Capital Futebol Clube. A partida seria no Estádio Pereirão, às 16 horas, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Tocantinense 2...