Nesta quarta-feira, 12, a Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação da Infância e Juventude de Palmas (FIJP), vai abrir as inscrições para a segunda edição do campeonato ‘E-Sports Contra Covid’, uma disputa virtual nas modalidades League of Legends (LoL) e Counter-Strike Global Offensive (CS G0).

Serão 32 equipes na disputa do torneio de LoL e 16 times na briga pelo título de CS GO. As inscrições seguem até a próxima o dia 19 de agosto. Para se inscrever, os interessados podem acessar os formulários através dos links: LoL e CS GO. Podem participar das competições eletrônicas, resistentes de Palmas e que tenha mais de 16 anos. Cada time deve ser composto por cinco jogadores. Os confrontos começam no dia 21 de agosto, com a final dia 12 de setembro, e com premiação prevista para o dia 15 de setembro. Cada membro das equipes vencedoras irá receber um teclado gammer eletrônico.

O campeonato de LoL será composto por 32 equipes e como diz o regulamento da competição devem ser formadas por cinco integrantes. As partidas, na fase mata-mata, serão disputadas no sistema Melhor de Três (MD3) e a final no Melhor de Cinco (MD5). No caso do CS GO vão ser 16 equipes, também com cinco jogadores em cada uma delas. A fase mata-mata será disputada no sistema Melhor de Um (MD1), mas a semifinal e a final serão no modelo Melhor de Três (MD3).

Todas as equipes completas devem se apresentar 15 minutos antes do início dos confrontos. Caso contrário, a equipe que não se apresentar dentro desse horário será desclassificada por W.O.

Primeira edição

Segundo o idealizador das competições, Luiz Mateus Freitas Costa, que gerente de Políticas Sobre Drogas, a primeira edição teve muito sucesso e por isso a continuidade do projeto. “Com o sucesso da primeira edição, tendo mais de 300 inscritos, a segunda edição promete muito mais, por isso todas as pessoas com mais de 16 anos estão convidadas a participar do nosso evento, assim ficando em casa de uma forma saudável e divertida”, disse.

No mês de maio, em comemoração aos 31 anos de Palmas, a FIJP apresentou o projeto ‘E-Sports Contra Covid-19’. Segundo o órgão, para não passar em branco a data festiva da cidade, os jovens iriam disputar um campeonato virtual de casa, para respeitar o isolamento social durante a pandemia.

Na ocasião, as vagas eram limitadas a 16 times de cinco integrantes sem reservas. Os confrontos foram nas modalidades 'MD3' (melhor de 3), com a final 'MD5' (melhor de 5).

De acordo com a organização, o torneio ocorreu apenas na plataforma digital conhecida mundialmente como League of Legends (LoL). Se trata de um jogo eletrônico do gênero Multiplayer Online Battle Arena (Moba). O game é conhecido mundialmente por ter estratégia de ação em tempo real. Esse é um gênero de jogos eletrônicos onde o jogador controla um personagem em uma batalha entre dois times e o objetivo é derrotar a base principal inimiga.

A segunda edição contará com o campeonato de CS GO. O tradicional 5 x 5 entre terroristas (TR) e contraterroristas (CT) tem como objetivo eliminar todos os inimigos a cada round. Também é possível ganhar uma rodada ao desarmar a C4 (quando se joga no lado CT) ou ao explodi-la (jogando de TR).