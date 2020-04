Esporte Prefeitura de Almas licita ampliação do Estádio Vavazão no valor de R$ 248 mil Com recursos do governo federal, executivo vai escolher empreiteira dia 22 de abril para obra que inclui arquibancada, banco de reserva e iluminação do estádio

O estádio municipal de Almas Valdomiro Soares, o Vavazão, deve ganhar arquibancada, dois bancos de reservas e iluminação profissional. É o que prevê licitação da Prefeitura Municipal no edital que vai escolher uma empreiteira para as obras estimadas em R$ 248.334,76. As obras serão custeadas com dinheiro do Governo Federal, do programa Esporte, ...