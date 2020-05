Em comemoração aos 31 anos de Palmas, a Fundação da Infância e Juventude de Palmas (FIJP) apresentou o projeto ‘E-Sports Contra Covid-19’. Segundo o órgão, para não passar em branco a data festiva da cidade, os jovens vão disputar um campeonato virtual de casa, para respeitar o isolamento social durante a pandemia.

O período da competição vai de 25 de maio a 8 de junho. As inscrições serão realizadas através do link até o dia 23 de maio. As vagas são limitadas a 16 times de cinco integrantes sem reservas. Os confrontos serão nas modalidades 'MD3' (melhor de 3), com a final 'MD5' (melhor de 5).

De acordo com a organização, o torneio será através da plataforma digital conhecida mundialmente como League of Legends (LoL). Se trata de um jogo eletrônico do gênero Multiplayer Online Battle Arena (Moba). O game é conhecido mundialmente por ter estratégia de ação em tempo real. Esse é um gênero de jogos eletrônicos onde o jogador controla um personagem em uma batalha entre dois times e o objetivo é derrotar a base principal inimiga.

Para Nélio Lopes, diretor de Políticas para a Juventude da FIJP, o projeto deve atender 240 jovens, atletas e entusiastas de E-Sports da cidade. “Neste momento delicado estamos buscando ferramentas e alternativas para que nossa juventude possa interagir e se integrar. O E-Sports vem com o objetivo de levar entretenimento aos jovens e assim, juntos superarmos esse período de pandemia”, disse.

A premiação está marcada para 12 de junho e cada membro da equipe vencedora levará para casa uma cadeira gamer TGT Blade.