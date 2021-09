Esporte Portuense representará o Tocantins nas Paralimpíadas Universitárias João André participará da competição em São Paulo na categoria Deficiência Física – T 38

O paratleta João André de Farias, de 20 anos, será o Tocantins nas Paralimpíadas Universitárias. A competição será realizada entre os dias 16 a 19 de setembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O atleta que tem deficiência intelectual (paralisia cerebral) e motora, faz parte do Instituto Reviver e é acadêmico do curso de Agronomia do ITPAC, d...