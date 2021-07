Esporte Portuense fatura pódio no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Averaldo Pereira já mira a quarta etapa que começa nesta terça-feira

O tocantinense Averaldo Pereira, faturou a medalha de bronze na terceira etapa Challenger da temporada 2020/2021 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O portuense fez dupla com o paranaense Arthur Lanci, que é Campeão Mundial no Sub-19 e Sub-21. Os dois atletas superaram Hevaldo/Adelmo (CE/BA) por 21/15 e 21/19. As disputas foram realizadas na Escola de Educação F...