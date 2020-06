Esporte Porto sofre derrota histórica na volta do Português e pode perder liderança Duelo foi disputado sem público, por isso a torcida do Famalicão não pôde acompanhar a primeira vitória sobre o gigante português desde 1946/1947.

A liderança do Campeonato Português pode mudar de mãos logo na sua retomada. Nesta quarta-feira, no primeiro dia de jogos da competição após quase três meses parado por causa da pandemia do coronavírus, o Porto foi surpreendido e perdeu por 2 a 1 para o Famalicão. Agora, então, pode ver a Ponta ser assumida pelo Benfica. O Porto se manteve com 60 pontos, com apenas ...