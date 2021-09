Esporte Porto Nacional recebe Desafio dos Brutos e inscrições terminam nesta quinta-feira Todos os participantes serão premiados com medalhas ou mini troféus

A cidade de Porto Nacional receberá o Desafio dos Brutos de Mountain Bike. As inscrições terminam nesta quinta-feira, 16, às 22 horas. A prova deve ser realizada no próximo domingo, 19, com a primeira largada prevista para às 7h15, em frente ao campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT), no setor Jardim dos Ipês. Já estão confirmados atletas de cidades como Palmas, M...