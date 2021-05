Esporte Por conta de regra do futebol local, Gladiador não fecha com clube da Indonésia e volta ao Palmas Atleta afirma que teria que atuar pelo menos por um time da Série C no Brasil para que a contratação fosse concretizada; Contrato inicial do jogador com o Tricolor é de quatro meses, período da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D

Nesta segunda-feira, 24, o Palmas anunciou que o atacante Rafael Gladiador está de volta ao time. No início do mês, o clube tinha comunicado a saída do atleta com destino ao futebol indonésio, mas a negociação não avançou e o clube contratou o centroavante de volta em um contrato inicial de quatro meses, período da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D 2021. “Tive alguma...