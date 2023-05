O Polivalente vai encarar o jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3 na casa do adversário, contra o Mixto (MT), neste sábado, às 17 horas, no estádio Dutrinha, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O time de Palmas precisa vencer por dois gols de diferença e decidir no tempo regular a classificação para a terceira fase do torneio. Caso a vitória seja de um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Isso porque o Tigre das Vargas venceu o Tigre da Capital, por 2 a 1, na tarde da última segunda-feira, no estádio Nilton Santos, em Palmas. A partida era válida pela ida da segunda fase da competição.

Com a vitória, a equipe de Mato Grosso joga pelo empate no jogo de volta para ir à terceira fase do Brasileiro Feminino A3. A presidente do clube tocantinense, Hayanne Martins, disse que o Polivalente está confiante em fazer um bom jogo, “é bola pra frente e buscar neste próximo jogo a vitória pra passar”, afirmou.

Na primeira fase, a equipe tocantinense eliminou o Tiradentes (PI) com dois empates (1 x 1 na ida, e 0 a 0 na volta). Com o empate no jogo de volta, a decisão aconteceu nos pênaltis e o Polivalente venceu o Tiradentes por 4 a 1.

Na volta do jogo da primeira fase, a delegação do Tigre da Capital sofreu um acidente quando o ônibus em que estava pegou fogo. Ninguém se feriu, mas algumas jogadoras foram levadas ao hospital devido ao susto e a inalação de fumaça.