Esporte Polícia prende mais de 150 pessoas em Paris após derrota do PSG Saques e carros queimados foram registrados na cidade

Carros foram incendiados, lojas sofreram atos de vandalismo e houve confronto com a polícia em Paris durante a noite deste domingo (23), após a derrota do Paris Saint Germain (PSG) para o Bayern de Munique na final da Champions League. Mais de 150 pessoas foram presas em meio aos atos, anunciou nesta segunda-feira (24) o Ministério Público da capital francesa. O ministro do...