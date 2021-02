Esporte Polícia indicia Ramírez, do Bahia, por injúria racial contra Gerson, do Flamengo O caso aconteceu no dia 20 de dezembro, em confronto no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

Policiais civis da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) indiciaram nesta quinta-feira (4) o atacante Ramírez, do Bahia, pelo crime de injúria racial contra Gerson, do Flamengo. O caso aconteceu no dia 20 de dezembro, em confronto no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que vai decidi...