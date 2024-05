Esporte Polícia Civil investiga suspeita de estupro em curso de arbitragem da FTF O suspeito do crime, Adriano de Carvalho, disse que vai provar sua inocência. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) informou que está acompanhando o caso

A Polícia Civil investiga uma suspeita de estupro contra uma mulher durante um curso de arbitragem no interior do Tocantins. O suspeito é o presidente da Comissão de Estadual de Arbitragem do Tocantins (Ceaf/TO), Adriano de Carvalho. O Boletim de Ocorrência foi registrado em março, na 10ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Miracema. A reportagem apurou que...