Esporte 'Podemos pegar algumas datas de 2021 para jogar o Brasileiro', diz Walter Feldman Secretário-geral da CBF disse que existe a possibilidade de jogos serem disputados entre o Natal e o Ano Novo, além do início de janeiro do ano que vem

Quem é fã de futebol deve ter uma virada de ano bem diferente. Com jogos entre o Natal e o Ano Novo e também no início de janeiro do ano que vem, o Campeonato Brasileiro de 2020 terá um calendário modificado por causa da longa paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus. Quem revelou esses planos foi o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (...