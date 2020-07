Esporte Pilotos se ajoelham em protesto contra o racismo antes do GP da Áustria Primeira prova da atual temporada da Fórmula 1 também traz a mensagem "Fim ao Racismo" na linha da chegada

A atual temporada da Fórmula 1 tem seu início neste domingo com o GP da Áustria e, antes mesmo do início da corrida, pilotos e membros das equipes se ajoelharam em manifestação antirracista que tem tomado conta do mundo depois da morte de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos. Ver esta publicação no Instagram &nbs...