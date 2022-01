Esporte Pilotos do Tocantins irão encarar tradicional competição off-road que percorrerá três estados Roteiro tem como inspiração a Rota das Emoções, percurso que passará pelo Ceará, Piauí e Maranhão

Uma das mais tradicionais competições off-road do país está chegando e contará com a participação de pilotos do Tocantins distribuídos em três equipes. O Rally Cerapió 2022 percorrerá os estados do Ceará, Piauí e Maranhão nos dias 23 a 28 de janeiro. Entre os competidores do Tocantins está Bruno Pelizzari. “ Essa prova é espetacular já é o quarto ano que pa...