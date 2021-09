Esporte Pilotos do Tocantins aceleram no Campeonato do Nordeste de Kart Rodrigo Namoá, Fábio Monteiro e Davi Honório serão os representantes de Palmas na competição

Os pilotos do Tocantins, Rodrigo Namoá (Categoria F 4 B), Fábio Monteiro (Categoria Super Sênior) e Davi Honório (Cadete) estão sendo desafiados na segunda etapa da primeira edição do Campeonato do Nordeste de Kart. Na primeira etapa da prova no Nordeste, Fábio Monteiro ficou na 8ª colocação. Na abertura do Campeonato Tocantinense de Kart realizado no mês de...