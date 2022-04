Esporte Pilotos de três estados disputarão a terceira etapa da Copa Palmas de Kart Temporada este ano contará com quatro etapas, além do Campeonato Tocantinense

Pilotos do Tocantins, Imperatriz (MA) e Goiás serão desafiados na terceira etapa da Copa Palmas de Kart. A prova está prevista para o dia 7 de maio e será realizada mais uma vez, no Kartódromo Rubens Barrichello. De acordo com a organização, a expectativa é reunir mais de 35 pilotos. A etapa contará com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cad...