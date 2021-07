Esporte Pilotos de Palmas encaram o Brasileiro de Regularidade Depois de enfrentarem o tradicional Rally Piocerá, Bruno Pelizzari e Henilton Roque serão desafiados na Bahia

Os pilotos Bruno Pelizzari e Henilton Roque irão encarar nos dias 31 de julho e 1º de agosto, mais uma etapa do Brasileiro de Regularidade que também valerá como o Campeonato Baiano. As disputas serão realizadas em Feira de Santana (BA). Bruno disputará na categoria Sénior. O piloto está em 8º lugar no Brasileiro. Na primeira etapa disputada em janeiro, no Rally ...