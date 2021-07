Esporte Pilotos de Kart do TO são destaques em prova no Nordeste Cinco Kartistas do estado participaram da competição neste fim de semana

Teve pódio tocantinense neste fim de semana, na primeira etapa do Campeonato do Nordeste de Kart. O piloto de Palmas, João Vieira, faturou o título na Categoria Graduados A. Já Vitor Faleiro ficou em segundo entre os Graduados B. As disputas foram realizadas no Kartodromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju-SE Outros três tocantinenses também foram desafiados na compet...