Esporte Pilotos de Drift se preparam para a primeira etapa do Tocantinense em Palmas Competidores serão desafiados no Kartódromo Rubens Barrichello no próximo fim de semana

O Kartódromo Rubens Barrichello, na capital, recebe no próximo sábado,26, a partir das 16 horas, a primeira etapa do Campeonato Tocantinense de Drift. Segundo a organização, o evento contará com a presença de 15 pilotos de todo o estado. O campeonato contará com quatro etapas. A segunda etapa está prevista para ser realizada em junho e as demais devem aconte...