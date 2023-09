O piloto tocantinense Joaquim Andrade conquistou o terceiro lugar na categoria Mirim Rookie ao disputado a 8ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, realizada no final de semana, na pista da Aldeia da Serra, em Barueri (SP). O resultado o deixou a sete pontos do líder Léo Parreira para a próxima etapa. O outro rival imediato do piloto, Rodrigo Ginato, tem 18 pontos.

A 9ª etapa, penúltima da competição, está prevista para ocorrer no dia 30 de setembro, na pista Interlagos/Aldeia da Serra e a última, com a grande final, tem data prevista para 9 de dezembro em Interlagos.

A categoria contou no total com vinte e quatro karts, na reta final da competição regional mais disputada do país. Joaquim Andrade fez sua segunda prova na competição e garantiu o segundo pódio na categoria, que é reservada aos estreantes.

Essa é a segunda atuação do piloto na prova paulista Ligth. Na etapa anterior, Andrade conquistou o quarto lugar ao estrear na categoria Mirim Rookie.

O piloto fez a primeira prova como profissional do kart nesta temporada, ao disputar uma etapa do Goiano de Kart, onde conquistou o segundo lugar e seu primeiro pódio na carreira.

Na tomada de tempo, realizada na sexta-feira, Joaquim ficou na vigésima primeira posição no grid de largada. Na primeira bateria, ganhou dez posições na pista e cruzou a linha de chegada em décimo primeiro lugar na classificação geral e em terceiro entre os estreantes.

Na segunda bateria, o piloto do kart 57 se envolveu em um acidente na primeira volta e caiu para o final do pelotão. Com o imprevisto, fechou a etapa com o terceiro lugar no pódio da categoria Mirim Rookie.

O próximo desafio de Joaquim será em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, na 58ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart (Grupo 1). A primeira competição nacional do piloto de Palmas (TO) será realizada entre os dias 7 e 14 de outubro, na pista do Circuito Internacional Techspeed.

A Copa São Paulo Light se aproxima do final de mais uma temporada de competições. Nesta 8ª etapa a competição contou com 157 inscritos. Além da categoria Mirim Rookie, a copa conta ainda com outras 15 categorias: Mirim, Cadete, Cadete Rookie, F4 Júnior, Júnior Menor, Júnior, Sprinter, Graduados, Graduados B, Super Sênior, Super Sênior Master, Sênior 60+, F4 Graduados, F4 Sênior e F4 Super Sênior.